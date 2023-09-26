Во вторник, 26 сентября, и в среду, 27 сентября, с 21.00 до последнего рейса на путепроводе Браса будут проводиться работы по асфальтированию моста, поэтому по нему будет закрыто движение 11-го трамвая, сообщили агентству LETA в Rīgas satiksme.

Вместо трамвая для пассажирских перевозок будет организован автобусный маршрут 11T.

Последний рейс трамвая от улицы Аусекля, с остановки “Бульвар Кронвалда”, будет организован в 19.40, а последний рейс из Межапарка - в 20.46.

Первый автобусный рейс с остановки на улице Аусекля отправится в 19.57, а из Межапарка - в 20.57. Автобус будет курсировать по действующему расписанию 11-го трамвайного маршрута.

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