Вместо трамвая для пассажирских перевозок будет организован автобусный маршрут 11T.
Последний рейс трамвая от улицы Аусекля, с остановки “Бульвар Кронвалда”, будет организован в 19.40, а последний рейс из Межапарка - в 20.46.
Первый автобусный рейс с остановки на улице Аусекля отправится в 19.57, а из Межапарка - в 20.57. Автобус будет курсировать по действующему расписанию 11-го трамвайного маршрута.
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