В своем Twitter Стакис написал, что за поездку в Тампере он получил два административных штрафа по 250 евро каждый.
Один штраф был выписан за то, что он издал распоряжение о командировке, а второй связан с расчетами за поездку.
Стакис решил оплатить штраф.
По словам Стакиса, главное, что командировка была признана соответствующей нормативным актам.
Как сообщалось, Стакис сам подписал приказ о своей командировке в Тампере, где, как и в Риге, проходил чемпионат мира по хоккею и финальные матчи за медали. Стакис отправился в Финляндию по приглашению мэра Тампере.
Согласно подписанному Стакисом командировочному распоряжению, Рижская дума оплатила авиабилеты, страховку, гостиницу, городской налог, а также 100% командировочных и 30% расходов на местный транспорт.
KNAB провело ведомственную проверку по факту поездки Стакиса в Тампере, оценивая соответствие действий мэра положениям закона о предотвращении конфликта интересов в деятельности государственных должностных лиц.