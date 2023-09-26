Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (KNAB) оштрафовало бывшего мэра Риги Мартиньша Стакиса на 500 евро за командировку на чемпионат мира по хоккею в Тампере.

В своем Twitter Стакис написал, что за поездку в Тампере он получил два административных штрафа по 250 евро каждый.

Один штраф был выписан за то, что он издал распоряжение о командировке, а второй связан с расчетами за поездку.

Стакис решил оплатить штраф.

По словам Стакиса, главное, что командировка была признана соответствующей нормативным актам.

Sadaļā par komandējumu Tamperē esmu saņēmis divus administratīvos sodus, katru 250€ apmērā. Vienu par to, ka esmu izdevis komandējuma rīkojumu un otru — par komandējuma norēķinu iesniegšanu. Esmu izlēmis nomaksāt sodu un virzīties tālāk. Svarīgākais, ka esmu attaisnots sadaļā… — Mārtiņš Staķis (@MStakis) September 26, 2023



Как сообщалось, Стакис сам подписал приказ о своей командировке в Тампере, где, как и в Риге, проходил чемпионат мира по хоккею и финальные матчи за медали. Стакис отправился в Финляндию по приглашению мэра Тампере.

Согласно подписанному Стакисом командировочному распоряжению, Рижская дума оплатила авиабилеты, страховку, гостиницу, городской налог, а также 100% командировочных и 30% расходов на местный транспорт.

KNAB провело ведомственную проверку по факту поездки Стакиса в Тампере, оценивая соответствие действий мэра положениям закона о предотвращении конфликта интересов в деятельности государственных должностных лиц.

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