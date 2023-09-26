Реконструкция набережной Мукусалас в Риге обойдется в 19,8 миллиона евро без налога на добавленную стоимость (PVN), свидетельствует информация на сайте Бюро по надзору за закупками.

Согласно закупочной документации, планируется строительство на территории от дамбы AB до моста через Биекенгравис или до ротационного круга на улице Мукусалас.

Также планируется строительство пешеходного моста под Каменным мостом, а также предусмотрено строительство плавучих понтонов и смотровых площадок.

Общий срок завершения работ установлен до 30 ноября 2025 года.

В рамках закупки Центральной администрации самоуправления на укрепление набережной улицы Мукусалас и строительство связующей инфраструктуры было получено пять заявок. Победителем конкурса признана компания Tilts.

Как свидетельствуют данные Firmas.lv, предприятие было зарегистрировано в 2003 году, его основной капитал составляет 11,5 миллиона евро. Компания принадлежит Сергею и Артему Гридневым.

В прошлом году Tilts работала с оборотом в более чем 44 миллиона евро и прибылью в 1,9 миллиона евро.

Tilts — одно из предприятий, осуществляющих строительство Восточной магистрали в Риге.

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