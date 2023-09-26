Согласно закупочной документации, планируется строительство на территории от дамбы AB до моста через Биекенгравис или до ротационного круга на улице Мукусалас.
Также планируется строительство пешеходного моста под Каменным мостом, а также предусмотрено строительство плавучих понтонов и смотровых площадок.
Общий срок завершения работ установлен до 30 ноября 2025 года.
В рамках закупки Центральной администрации самоуправления на укрепление набережной улицы Мукусалас и строительство связующей инфраструктуры было получено пять заявок. Победителем конкурса признана компания Tilts.
Как свидетельствуют данные Firmas.lv, предприятие было зарегистрировано в 2003 году, его основной капитал составляет 11,5 миллиона евро. Компания принадлежит Сергею и Артему Гридневым.
В прошлом году Tilts работала с оборотом в более чем 44 миллиона евро и прибылью в 1,9 миллиона евро.
Tilts — одно из предприятий, осуществляющих строительство Восточной магистрали в Риге.