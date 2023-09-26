В госбюджете следующего года дополнительно к существующим государственным программам предлагается профинансировать новые правительственные программы и приоритеты на сумму 783 млн евро, сообщилив Министерстве финансов.

После обсуждения в правительственной коалиции предложенных министерствами приоритетных мер Минфин подготовил доклад о предложениях по приоритетным мерам госбюджета на 2024 год и бюджетным рамкам на 2024-2026 годы.

Из общего финансирования, которое планируется дополнительно выделить в госбюджете следующего года, 114,4 млн евро предусмотрено для приоритетов и мероприятий вне фискального пространства — поддержки гражданского населения Украины, содействия глобальной безопасности, укрепления кибербезопасности и создания инфраструктуры внешней границы.

Правительство также договорилось о трех государственных приоритетах — безопасности, образовании и здравоохранении, выделив на эти сферы финансирование в размере 443,6 млн евро, а вместе с разовыми ассигнованиями вне фискального пространства — в размере 486,6 млн евро.

Предложения по госбюджету на 2024 год министр финансов Арвил Ашераденс внес на рассмотрение правительства.

На реализацию дополнительных мер в 2024 году предусмотрены средства из фискального пространства в размере 148,4 млн евро. В качестве ресурсов для финансирования в предложениях названы увеличение неналоговых поступлений, планируемые налоговые изменения, в том числе за счет увеличения зарплат работающим в публичном секторе (учреждениях образования, здравоохранения, внутренних дел), корректировка расходов специального бюджета и перенос расходов на будущий период планирования.

Кроме того, ресурсы будут обеспечены за счет уточненного инвестиционного плана "Rīgas satiksme" и дополнительных платежей госпредприятий в госбюджет, а также пересмотра расходов, что в сумме обеспечит необходимое финансирование в размере 520,6 млн евро.

Правительство 15 августа не согласилось с запланированным "Rīgas satiksme" превышением негативного влияния на баланс бюджета правительства и призвало столичное самоуправление снизить превышение. Ранее в 2024 году было запланировано негативное влияние в размере 21,6 млн евро, что более чем в четыре раза превышает установленный законом "О государственном бюджете на 2023 год и бюджетных рамках на 2023, 2024 и 2025 годы" предел в 5 млн евро.

"Rīgas satiksme" пересмотрело инвестиционные планы и перегруппировало приобретение транспортных средств в 2024-2026 годах, сократив негативное влияние на баланс бюджета общего правительства в 2024 году на 19,45 млнг евро.

При подготовке предложений по бюджету правительство предусмотрело существенное финансирование для укрепления внутренней и внешней безопасности страны. Запланировано финансирование для повышения зарплат работников органов внутренних дел и учреждений Минюста, мер по укреплению внешней безопасности государства и создание инфраструктуры внешней границы.

Также предусмотрены средства на укрепление кибербезопасности, материально-техническое обеспечение Государственной пожарно-спасательной службы и другие меры. В 2027 году планируется достичь финансирования обороны в размере 3% от ВВП.

Важнейшим в сфере образования станет финансирование следующего этапа графика повышения зарплат педагогов с 1 января 2024 года. Также финансирование предусмотрено для реализации последовательного перехода на обучение на государственном языке, приобретения учебных пособий и разработки цифровых учебных пособий. Предусмотрено финансирование для высшего образования и науки, укрепления сферы STEM в образовательных учреждениях и других мер.

На улучшение услуг и качества здравоохранения предусмотрено 275 млн евро.

На укрепление потенциала и обеспечение конкурентоспособности независимых учреждений, в том числе общественных электронных СМИ, предусмотрено 18 млн евро. На выполнение нормативов и судебных решений предполагается выделить более 17 млн евро.

На реализацию заявленных отраслями приоритетов в 2024 году предусмотрено почти 176 млн евро. Например, на приоритет Министерства экономики по поддержке инноваций и экспорта предусмотрено 6 млн евро.

В сельском хозяйстве основное финансирование планируется для укрепления его экономической жизнеспособности и предотвращения последствий кризиса, для поддержки инвестиций в укрепление конкурентоспособности плодоводческих и овощеводческих хозяйств и повышение экспортной способности.

Министерству сообщения планируется выделить финансирование на развитие отрасли в размере 40 млн евро, в том числе 19 млн евро предусмотрены для содержания публичной инфраструктуры железной дороги, а дотация для покрытия убытков общественного транспорта составит почти 18 млн евро.

Среди поддержанных отраслевых приоритетов — меры Министерства благосостояния на сумму 32,6 млн евро. Эти средства предусмотрены для расширения видов и размера доплат к пенсиям по старости и инвалидности, поддержки семей и детей, повышения размера зарплат для ассистентов и сопровождающих лиц с инвалидностью.

Еще 50 млн евро предусмотрены на меры в области климата и энергетики — компенсацию роста тарифов на электроэнергию.

Также планируется единовременная целевая поддержка заемщикам для частичной компенсации стремительного роста процентных ставок, на что будет выделено 12 млн евро.

В качестве компенсирующих мер Минфин предлагает увеличить выплату дивидендов "Latvenergo" в 2024 году (за часть прибыли 2023 года) на 92,9 млн евро, а дивидендов "Latvijas valsts meži" в 2024 году (за часть прибыли 2023 года) — на 27,6 млн евро.

Для обеспечения приоритетных мер в качестве компенсирующей меры предусмотрено увеличение неналоговых поступлений в размере 50 млн евро в 2024 году, в том числе поступлений в размере 40 млн евро от реализации конфискованных преступно нажитых средств и имущества.

В свою очередь повышение ставок акцизного налога на табачные изделия, жидкости для электронных сигарет, табачные заменители, алкогольные напитки, дизельное топливо и керосин, используемые в специальных экономических зонах и свободных портах, дало бы бюджету дополнительно 20,127 млн евро.

Любуйтесь латвийской природой и следите за культурными событиями в нашем Instagram