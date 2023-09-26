Совет по общественным электронным СМИ (SEPLP) призывает Сейм отказаться от плана прекращения производства русскоязычного контента в общественных СМИ через три года. Об этом говорится в письме, подписанном председателем SEPLP Янисом Сикснисом. Письмо направлено в Совет национальной безопасности, Сейм и парламентскую комиссию по национальной безопасности.

SEPLP выразил недоумение тем, что его мнение не было учтено при согласовании документа, который напрямую затрагивает работу общественных электронных СМИ, по сути упраздняя с 1 января 2026 года программу Латвийского радио "Домская площадь" и портал общественных СМИ Rus.lsm.lv, а также затрагивая основные условия работы программы Латвийского телевидения LTV7.

По словам Сиксниса, учитывая, что законопроект имел статус ограниченного доступа и рассматривался Кабинетом министров на закрытом заседании, SEPLP узнал о плане отказа от контента на русском языке только из СМИ.

Одобренный правительством проект концепции национальной безопасности предусматривает, что с 1 января 2026 года контент, производимый общественными СМИ Латвии, должен быть на латышском языке и на языках, относящихся к европейской культурной сфере. Эта мера призвана способствовать принадлежности всех граждан Латвии к единому информационному пространству, основанному на латышском языке и других языках Европы. Коммерческие СМИ по-прежнему смогут создавать контент на русском языке.

По мнению SEPLP, в Латвии важно поддерживать создание качественного контента для охвата проживающих в стране меньшинств с целью укрепления чувства принадлежности к Латвии, вовлекая меньшинства в европейское культурное пространство.

"Общественные СМИ должны охватывать различные целевые аудитории и быть доступными на всей территории Латвии. Одной из специфических целевых аудиторий латвийских общественных СМИ являются этнические меньшинства", - говорится в письме.

SEPLP отмечает, что этой аудитории необходимо предлагать качественную и понятную альтернативу российскому информационному пространству, предоставив возможность выбора.

SEPLP также обращает внимание на то, что общественные СМИ охватывают значительную аудиторию меньшинств, особенно в Риге и Латгале, которые подвергаются риску дезинформации.

"Учитывая необходимость укрепления позиций государственного языка в медиасреде, важно усилить контентный потенциал общественных СМИ, чтобы производить качественный оригинальный контент на государственном языке, который также сможет привлечь целевую аудиторию меньшинств, способствуя тем самым использованию языка, сплочению общества и чувству принадлежности к Латвии", - подчеркивается в письме.

По мнению SEPLP, в среднесрочной перспективе следует провести профессиональную дискуссию о постепенном сокращении контента на языках меньшинств, заменяя его контентом на государственном языке, но это должно происходить после оценки влияния дезинформации на конкретную целевую аудиторию, при этом важно, чтобы общественные СМИ продолжали работать с аудиторией меньшинств в Латвии.

"Изменения не должны привести к перераспределению аудитории в пользу коммерческих СМИ или контента, произведенного за пределами Латвии", - заявили в совете.

Совет обращает внимание на то, что "Латвийское радио 4 - Домская площадь" - единственная радиостанция в Латвии, предлагающая информационно-аналитический контент на русском языке, направленный на благо общества. Еженедельно программа охватывает от 100 000 до 125 000 слушателей, которых вряд ли могут охватить другие каналы Латвийского радио.

Ежедневный информационный бюллетень "Сегодня вечером" Rus.lsm.lv в среднем охватывает более 20 000 зрителей в день, а месячная аудитория портала Rus.lsm.lv составляет 300 000 человек. Общественные СМИ имеют аккаунты с несколькими сотнями тысяч пользователей на YouTube и Facebook, контент, произведенный в Латвии, используется также в Украине, России и других странах. С точки зрения совета, отказ от контента на русском языке приведет к необратимой потере аудитории численностью примерно в полмиллиона человек.

Председатель SEPLP напоминает, что 26 мая 2005 года парламент ратифицировал Рамочную конвенцию Совета Европы о защите национальных меньшинств. Этот термин означает "граждан Латвии, которые отличаются от латышей по культуре, религии или языку, традиционно живут в Латвии на протяжении многих поколений и считают себя принадлежащими к Латвийскому государству и обществу, которые хотят сохранять и развивать свою культуру, религию или язык".

Сикснис отмечает, что конвенция носит юридически обязывающий характер, и защита прав меньшинств четко обозначена как неотъемлемая часть защиты прав человека.

В своем письме председатель SEPLP также упоминает 114-ю статью Конституции, которая гласит, что "лица, принадлежащие к национальным меньшинствам, имеют право сохранять и развивать свой язык, этническую и культурную самобытность". По мнению Сиксниса, эта статья является единственной правовой нормой, включенной в Конституцию, которая "прямо и недвусмысленно относится только к лицам, принадлежащим к национальным меньшинствам, проживающим в Латвии, и предусматривает право национальных меньшинств на сохранение и развитие своего языка".

"SEPLP непонятно, почему русскоязычный контент ограничивается только в общественных электронных СМИ, что дискриминирует и искажает условия конкуренции на рынке электронных СМИ. Латвия выдала лицензии на вещание 16 коммерческим радиостанциям, которые, используя ограниченный государственный FM-ресурс, транслируют свои программы на 100% на иностранных языках, в основном на русском", - сказал Сикснис.

SEPLP призывает Сейм утвердить концепцию национальной безопасности без данного пункта, поскольку его включение не было согласовано с ответственным учреждением и предполагает негативное и дискриминационное влияние на функционирование общественных СМИ, а также на доступ меньшинств к лояльной государству информации.

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