Кабинет министров во вторник поддержал предоставление латвийского гражданства в порядке натурализации 69 жителям Латвии.

В ближайшие дни новые граждане получат по почте уведомление от Управления по делам гражданства и миграции, в котором будет содержаться информация о приеме лица в гражданство, а также об оформлении нового гражданского паспорта.