Предприятие Latvijas pasts планирует пересмотреть эффективность каждого из 185 филиалов, однако о массовой ликвидации почтовых отделений речи пока не идет. Об этом в интервью программе Латвийского радио 4 "Домская площадь" заявила глава Latvijas pasts Беате Краузе-Чеботаре.

По ее словам, объем писем с каждым годом падает, но люди их по-прежнему посылают - особенно под Рождество. Доля латвийской почты в коммерческом направлении очень маленькая, но в этом рынке есть потенциал - значит, это направление нужно развивать, чтобы компенсировать снижение традиционных доходов.

"Я считаю, что мы должны доставлять почту туда, где клиенту удобно. Латвийская почта должна фокусироваться на нуждах клиента", - говорит глава Latvijas pasts.

Она отметила, что на данный момент в Латвии 185 почтовых отделений, где можно получить полный спектр услуг. В будущем их эффективность будет пересматриваться, но массового закрытия филиалов пока не будет.

"В будущем некоторые места, где почтовые отделения мало посещаемы, могут быть заменены другой моделью - например, возможностью вызвать почтальона домой и получить все те же необходимые услуги", — говорит Беате Краузе-Чеботаре.

Latvijas pasts в последний раз повысил тарифы в начале 2023 года - в следующем тарифы останутся прежними. Работники почты часто имеют многолетний стаж - они делают качественную работу, и за это руководитель почты благодарит каждого сотрудника.

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