Во время обучения могут использоваться учебные боеприпасы и средства имитации боя — они издают шум, но не угрожают здоровью и жизни окружающих. На улицах Риги также могут быть видны военные и спецтехника. Жителей призывают относиться к учениям с пониманием и следовать указанием военной полиции.
Уже сообщалось, что с военные учения проводятся в Латвии 5 сентября по 2 октября.
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