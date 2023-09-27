В четверг, 28 сентября, в Риге на улице Сколас может быть временно перекрыто пешеходное движение из-за военных учений Namejs 2023 — они будут проводиться в районе комплекса зданий Министерства обороны на ул. Кр. Валдемара.

Во время обучения могут использоваться учебные боеприпасы и средства имитации боя — они издают шум, но не угрожают здоровью и жизни окружающих. На улицах Риги также могут быть видны военные и спецтехника. Жителей призывают относиться к учениям с пониманием и следовать указанием военной полиции.

Уже сообщалось, что с военные учения проводятся в Латвии 5 сентября по 2 октября.

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