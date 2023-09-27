Государственное агентство социального страхования (VSAA) планирует выплатить пенсии российским пенсионерам в Латвии до конца следующей недели. Об этом сообщает агентство LETA со ссылкой на пресс-секретаря VSAA Ивету Дайне.

Ранее у российской стороны возникли трудности при переводе денег в Латвию. На этот раз Российского фонд пенсионного и социального страхования заверил VSAA, что необходимые средства взысканы у банка и на этой неделе будет произведен повторный перевод.

Если транзакция пройдет без заминок, после получения денег VSAA сможет произвести выплаты проживающим в Латвии российским пенсионерам до конца следующей недели.

Как сообщалось, выплата российских пенсий за третий квартал текущего года задерживается в связи с тем, что из Фонда пенсионного и социального страхования РФ не получены денежные средства.

Указанные пенсии выплачиваются через VSAA.

Фонд пенсионного и социального страхования РФ сообщил VSAA, что идет поиск решения, которое позволит России осуществить перевод денег на выплату пенсий. Как только указанные средства будут получены, VSAA обеспечит их выплату.

В случаях, если задержка выплаты российских пенсий вызвала у их получателей проблемы с удовлетворением неотложных повседневных потребностей, Министерство благосостояния призывает обращаться за помощью в социальную службу своего самоуправления.

VSAA перечисляет российские пенсии проживающим в Латвии лицам, которым пенсии назначены в соответствии с договором между Латвией и Россией о сотрудничестве в сфере социального обеспечения. Договор действует с 19 января 2011 года.

Временный уполномоченный производитель посольства России в Латвии Олег Зыков, вызванный в Министерство иностранных дел для дачи объяснений о задержке выплат пенсий гражданам своей страны в Латвии, пообещал найти скорейшее решение для перечисления пенсий.

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