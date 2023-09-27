Предполагается, что ввиду теплой погоды отопительный сезон начнется не раньше первой половины октября. Как отмечают представители Siltumserviss Rīga, компания значительно усовершенствовала электронные решения для удаленного мониторинга систем отопления — это позволяет повысить энергоэффективность и оперативно устранять возможные проблемы в сети.
В том числе — несанкционированное вмешательство в работу системы отопления. Владельцев квартир призывают обратить внимание на случаи, когда происходит несанкционированная замена радиаторов — такие работы зачастую проводятся без соответствующего проекта и согласование с управдомом.
Произвольное вмешательство в однотрубную систему отопления может повлиять на теплоснабжение всего дома, напоминают представители предприятия.