Многоквартирные дома клиентов Siltumserviss Rīga с централизованной системой отопления технически готовы к началу отопительного сезона. Это означает, что подача отопления через теплоузлы сможет начаться сразу после того, как такое решение примет коммунальное предприятие, поставляющее теплоэнергию.

Предполагается, что ввиду теплой погоды отопительный сезон начнется не раньше первой половины октября. Как отмечают представители Siltumserviss Rīga, компания значительно усовершенствовала электронные решения для удаленного мониторинга систем отопления — это позволяет повысить энергоэффективность и оперативно устранять возможные проблемы в сети.

В том числе — несанкционированное вмешательство в работу системы отопления. Владельцев квартир призывают обратить внимание на случаи, когда происходит несанкционированная замена радиаторов — такие работы зачастую проводятся без соответствующего проекта и согласование с управдомом.

Произвольное вмешательство в однотрубную систему отопления может повлиять на теплоснабжение всего дома, напоминают представители предприятия.

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