Государственное агентство социального страхования (VSAA) напоминает, что для получения пенсий и пособий VSAA на счет в кредитном учреждении или Почтовой расчетной системе человек должен открыть собственный личный счет.

Такой порядок выплаты пенсий и пособий на личный счет человека определен законами "О государственных пенсиях", "О страховании по безработице", "О страховании по материнству и болезни", "Об обязательном социальном страховании от несчастных случаев на работе и профессиональных заболеваний". "Закон о государственных социальных пособиях" и в других.

При использовании счета, принадлежащего другому физическому лицу (например, члену семьи), существует риск того, что платеж VSAA не будет получен, так как важно, чтобы имя владельца счета совпадало с именем получателя платежа VSAA.

Если при запросе услуги в VSAA была переданы данные о счете, принадлежащем другому лицу, эту информацию следует немедленно исправить, указав свой личный счет в кредитном учреждении.

Заявление о смене счета можно подать, подписав электронной подписью и отправив на адрес pasts@vsaa.gov.lv, отправив по почте в любое отделение VSAA или оставив в ящике для документов в любом отделении VSAA.

Заявление о смене счета нужно подать своевременно. После этого VSAA выплатит задержанные платежи.

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