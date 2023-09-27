В этом году число нелегальных мигрантов, приехавших в Литву из Латвии, выросло в 20 раз, заявила министр внутренних дел Литвы Агне Билотайте.

Как сообщили в МВД Литвы, по данным на 25 сентября в Литве были задержаны 822 гражданина третьих стран, прибывших через границу с Латвией.

"Это в 20 раз больше, чем за аналогичный период прошлого года", - говорится в сообщении министерства.

Ситуацию с нелегальной миграцией и новые тенденции министр внутренних дел Литвы Агне Билотайте обсудила в среду по телефону с новым министром внутренних дел Латвии Рихардом Козловскисом.

"Литва приложила все усилия для усиления охраны государственной границы, и мы получили результат - количество попыток незаконного пересечения границы значительно сократилось. Однако мы наблюдаем увеличение потоков вторичной миграции из Латвии. Мы обсудили с министром возможные меры по контролю этой ситуации", - сказала Билотайте.

Министры договорились и дальше укреплять сотрудничество между правоохранительными органами стран в сфере управления нелегальной миграцией.

В настоящее время пограничные службы стран обеспечивают возвращение задержанных в Литве нелегальных мигрантов в Латвию не позднее чем в течение 72 часов.

В МВД отметили, что литовские должностные лица продолжат помогать Латвии охранять границу с Беларусью, чтобы предотвратить нелегальную миграцию.

Во вторник в Латвию отправилась новая группа из 20 литовских пограничников, в том числе шесть кинологов с собаками. Она сменит 17 литовских пограничников, которые две недели охраняли здесь границу с Беларусью.

Министры также сошлись во мнении о том, что эффективная борьба с нелегальной миграцией требует более тесного сотрудничества между полицией стран, и подчеркнули необходимость принятия общей позиции на уровне ЕС относительно управления нелегальной миграцией и необходимости финансирования мер охраны внешних границ ЕС.

В этом году в Литве предотвращено более 1700 незаконных пересечений границы, в Латвии - более 9000.

На большей части границы с Беларусью Литва установила физический барьер - ограждение с режущей проволокой, а также системы наблюдения.

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