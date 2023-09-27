На территории, прилегающей к стадиону "Даугава", продолжаются строительные работы. В связи с этим с четверга, 28 сентября, до субботы, 7 октября, на участке улицы Аугуста Деглава от Аугшиелы до улицы Валмиерас с 23.00 до 6.00 будет закрыто движение транспортных средств, за исключением движения общественного транспорта, сообщается на сайте Рижской думы.

Также в указанный период будет закрыто движение транспорта на пересечении улиц Аугуста Деглава, Валмиерас и Лиенес, а также на участке улицы Пернавас от улицы Сунтажу до улицы Таллинас.

Ответственным за работу поручено обеспечить размещение дорожных знаков и объездных дорог, подъезд транспортных средств к жилым домам или предприятиям, движение оперативного транспорта, а также движение общественного транспорта и перенос автобусных остановок.

Любуйтесь латвийской природой и следите за культурными событиями в нашем Instagram