Президент Латвии Эдгар Ринкевич сообщил, что подготовил и подал на рассмотрение в Сейм поправки к Уголовному закону, которые ужесточат наказания за преступления против государственной безопасности. Это первая законодательная инициатива Ринкевича на посту президента.

Как следует из законопроекта, президент предлагает сделать более суровыми наказания, предусмотренные статьями Уголовного закона: "За призывы, направленные против Латвийской Республики" (речь о призывах, направленных против независимости, суверенитета государства и так далее), "Помощь иностранному государству в деятельности, направленной против Латвийской Республики" и "Шпионаж".

В частности, Ринкевич предлагает дополнить 85-ю статью "Шпионаж" Уголовного закона нормой, что организация или руководство незаконным сбором или передачей закрытой информации или государственной тайны иностранному государству или иностранной организации напрямую или через посредника, будет караться пожизненным заключеннием или тюремным сроком от 10 до 20 лет с конфискацией или без конфискации имущества, и пробационным надзором на срок до трех лет.

В письме Президиуму Сейма Ринкевич подчеркивает, что "у каждого демократического государства есть обязанность действовать, чтобы гарантировать стабильность и эффективность своей демократической системы. Уголовно-правовая политика государства является одним из проявлений защищающей себя демократии, которое заключается в использовании уголовно-правовых средств против угроз извне государства".

Президент упоминает о том, что в 10-й раздел Уголовного закона "Преступления против государства" были внесены существенные поправки в 2016 году. Однако с тех пор международная ситуация в сфере безопасности существенно ухудшилась, и Латвия уже несколько лет ощущает особую угрозу, говорится в письме президента.

Так с 2021 года Беларусь осуществляет гибридные атаки на границе с Латвией, говорится в письме. 24 февраля 2022 года Россия, с которой граничит Латвия, начала неприкрытое полномасштабное военное вторжение в Украину. Затянувшаяся война России в Украине оказывает прямое негативное влияние на национальную безопасность Латвии.

По мнению президента, регулирование, включенное в Уголовный закон, должно быть адекватно реальным угрозам, и не должно быть несоразмерно слабым в сравнении с потенциальным вредом, который может быть нанесен интересам государства и общества. Из письма Ринкевич следует, что политика наказаний в Латвии должна способствовать общественной безопасности и удерживать от совершения преступлений. Политика наказаний должна быть эффективным инструментом, который имеется в распоряжении государства.

"Считаю, что установление более суровых наказаний в Уголовном законе за преступления против государства станет безусловным посланием законодателя как тем, кто применяет Уголовный закон, так и обществу Латвии и других государства, что Латвия не допустит угроз своей безопасности", — говорится в письме Эдгара Ринкевича в Президиум Сейма.

Также президент, принимая во внимание информацию, полученную от правоохранительных учреждений, призывает Министерство юстиции уделить внимание более широкому системному пересмотру регулирования политики наказаний, оценив необходимость предусмотреть ответственность и иную деятельность, которая угрожает безопасности Латвии.

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