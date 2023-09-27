Латвия развивает свою обороноспособность и готовится принять у себя еще более крупные силы союзников по НАТО, чтобы совместными усилиями защищать каждый сантиметр территории НАТО, подчеркнула в среду после встречи с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом премьер-министр Латвии Эвика Силиня.

Премьер-министр обратила внимание на то, что наступил 581-й день со дня полномасштабного вторжения России в Украину и этой агрессии против свободы и демократии необходимо активно противостоять.

"Мы оказали военную и гражданскую поддержку Украине в общем размере 1,3% от ВВП страны. И мы эту поддержку продолжим. Мы должны совместно поддерживать Украину вплоть до ее победы. Для обеспечения долгосрочного мира в Европе Украина после победы должна стать членом НАТО. Мы одновременно будем развивать свои оборонные и сдерживающие способности, чтобы защитить каждый сантиметр территории альянса!" — сказала Силиня.

Новые планы региональной обороны НАТО и увеличенное присутствие союзников на восточном фланге подтверждают общую приверженность участников альянса формированию еще более сильного НАТО, подчеркнула премьер-министр. Она выразила благодарность всем нациям, солдаты которых входят в состав базирующейся в Латвии многонациональной боевой группы.

Силиня также подчеркнула, что очень высоко ценит намерение Канады разместить в Латвии дополнительные силы и вооружение, а также решение Дании о дислоцировании боевого батальона в Латвии. Она также поблагодарила лично генсека НАТО Столтенберга за твердое лидерство в альянсе в это беспокойное время.

При этом Силиня подчеркнула, что Латвия выполняет свои обязательства по НАТО и намерена продолжать увеличивать свою обороноспособность. Она отметила, что инвестиции Латвии в оборону к 2027 году достигнут 3% ВВП путем инвестиций в национальную обороноспособность, в том числе в покупку оружия и инфраструктуру.

Премьер также отметила, что Латвия со своими солдатами продолжит поддерживать миротворческую миссию НАТО в Косово, внося таким образом вклад в общую безопасность Европы.

Как сообщалось, сегодня в Брюсселе Силиня встретилась с президентом Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен и генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом.

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