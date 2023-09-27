Фракция Национального объединения подала поправки к закону о труде, предусматривающие возможность требовать знание русского языка только для отдельных профессий.

Нацобъединение предлагает требовать знание русского языка только в объявлениях о вакансиях для определенных групп профессий — персонала вузов, архивистов и смежных профессий, а также писателей, журналистов и лингвистов.

Нацобъединение предлагает также не спрашивать на собеседованиях о знании иностранных языков, если оно не указано в объявлении о вакансии, чтобы исключить возможность языковой дискриминации.

Трудовое законодательство уже предусматривает, что работодатель не вправе требовать от работника владения определенным иностранным языком ни в объявлении о вакансии, ни в трудовом договоре, если это не является разумно необходимым для выполнения им своих обязанностей. Аналогично, работодатель не вправе препятствовать работнику говорить на государственном языке, если использование иностранного языка не является необходимым для выполнения его обязанностей.

В то же время Нацобъединение отмечает, что, несмотря на положения трудового законодательства, работники по-прежнему сталкиваются с ситуациями, когда без какого-либо конкретного обоснования требуется знание иностранных языков, чаще всего русского.

"Необходимо искоренить практику, когда для общения с постоянными жителями Латвии от работников требуется знание русского языка. Часто именно незнание русского языка является препятствием для трудоустройства в таких сферах, как общественное питание или обслуживание клиентов, и вынуждает молодежь эмигрировать из Латвии. Особенно в период нехватки рабочей силы необходимо положить конец дискриминации не говорящих по-русски работников на латвийском рынке труда", — сказал депутат Сейма Артур Бутанс.

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