Министр обороны Германии Борис Писториус заверил страны Балтии, что они могут положиться на Берлин, когда речь идет о сдерживании российской угрозы.

"Германия берет на себя ответственность. И Германия берет на себя ведущую роль", — сказал Писториус сегодня на ежегодной конференции по обороне стран Балтии в Таллине. В конференции также участвуют другие страны НАТО и Украина.

Он подтвердил, что Германия планирует разместить в Литве бригаду Бундесвера — около 4000 солдат и членов их семей. Более детально план будет разработан до конца года.

Писториус заверил Украину, что Германия готова оказать ей долгосрочную поддержку в борьбе с Россией. "Путин использует отвратительные, преступные и бесчеловечные методы", — сказал Писториус.

Со своей стороны министр обороны Эстонии Ханно Певкур призвал к значительному увеличению военной помощи Украине. Он напомнил, что международная группа доноров, которая регулярно встречается на военной базе США в Рамштайне (Германия), до сих пор предоставила Украине помощь, эквивалентную 0,2% ее валового внутреннего продукта.

Европа ни в коем случае не сделала все возможное, чтобы гарантировать свою безопасность, признал Певкур.

Премьер-министр Эстонии Кая Каллас ранее призвала другие страны НАТО последовать примеру стран Балтии и значительно увеличить свои расходы на оборону. Она отметила, что в следующем году Эстония планирует направить на оборону 3,2% валового внутреннего продукта (ВВП).

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