Больше всего разрешений — 41 — будет аннулировано предприятию Alfor (25 игровых зала), 36 разрешений лишилось предприятие Olympic Casino Latvia (19 игровых залов), 23 разрешения аннулировано Joker LTD (12 игровых залов) и 20 разрешений Admirāļu klubs (11 игровых залов). Всего восьми компаниям планируется аннулировать 139 разрешений (более 80 игровых залов).

Как поясняют в самоуправлении, закрытие игорных залов было предусморено в принятой в 2021 году планировке территории. Однако реализация плана была временно приостановлена ​​Министерством охраны окружающей среды и регионального развития, что отсрочило закрытие игорных заведений. Позже это решение министерства было отменено, и теперь самоуправление Риги решило аннулировать и разрешения на работу игровых залов и за пределами центра города.

По мнению муниципалитета, таким образом общество будет защищено от неблагоприятного влияния азартных игр.

Вице-мэр Рига Линда Озола предположила, что в связи с аннулированием разрешений городу, возможно, придется судиться с организаторами азартных игр.

Закон предусматривает, что после вступления решения в силу эти места азартных игр — казино, игровые залы, залы бинго, тотализаторы или места для ставок — должны быть закрыты в течение пяти лет. Отмена разрешений может произойти только в результате судебных разбирательств, с неблагоприятным исходом для муниципалитета, если таковые будут. До сих пор Рижская дума выигрывала подобные судебные разбирательства во всех инстанциях.

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