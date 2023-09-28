Самоуправлениям, возможно, придется софинансировать замену учебных материалов на новые, заявила агентству LETA министр образования и науки Анда Чакша.

Из выделенных дополнительных 119,7 млн евро на реализацию приоритетных мероприятий в сфере образования и науки в следующем году 4,2 млн евро будет направлено на обеспечение совершенствования различных цифровых решений, разработку и приобретение новых цифровых учебных пособий, а также на администрирование и совершенствование электронных учебных средств. Дополнительно выделенное финансирование на 14 млн меньше, чем запрашивало Министерство образования и науки (МОН).

Чакша пояснила, что к цифровым платформам будет обеспечен полный доступ, а необходимое для разработки учебных пособий финансирование планируется привлекать через структурные фонды.

Министр образования и науки в целом положительно оценивает размеры выделенного дополнительного финансирования, поскольку оно позволит осуществить как повышение зарплат педагогов в соответствии с утвержденным весной графиком зарплат, так и переход на обучение на латышском языке. При этом она согласна, что для науки хотелось бы большего финансирования. Согласно информации МОН, на нужды развития высшего образования и науки в следующем году дополнительно предусмотрено 17,6 млн евро.

Представители сферы образования неоднократно отмечали недостаточность финансирования для полноценного обеспечения учебных пособий. С ними согласилась и руководитель Государственного центра содержания образования Лиене Вороненко.

Председатель Латвийского профсоюза работников образования и науки Инга Ванага ранее критически отметила, что педагоги находится в роли заложников, так как вопрос об учебных пособиях нужно решать с самоуправлениями, а их возможности различаются.

"Это все равно, что работающему в сфере обороны приказать отправляться на охрану границы без оружия, врачу — просить пациента подать скальпель во время операции или просить школьного повара, чтобы тот [за свои средства] купил продукты и накормил детей", — сказала Ванага. Она подчеркнула, что следует прекратить риторику обнародования показателей качества образования, пока не обеспечены все необходимые ресурсы.

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