Удорожание стоимости проектирования железнодорожного проекта "Rail Baltica" на данный момент составляет около 18 миллионов евро, сообщил министр сообщения Каспарс Бришкенс ("Прогрессивные") в интервью программе Латвийского телевидения (LTV) "Утренняя панорама" в четверг, 28 сентября.

"На данный момент у нас есть перерасход примерно на 18 миллионов евро за услуги по проектированию", — сказал министр, добавив, что в процессе проектирования действительно есть некоторые простои.

Он также заявил, что немного удивлен тем, что ему досталась эта проблема по наследству, учитывая, что о проблеме было известно еще летом.

При этом Бришкенс отметил, что повышение цены является объективным, поскольку по сравнению с первоначальными эскизами нынешний проект в разы сложнее, поскольку проведены необходимые геотехнические исследования.

При этом министр не назвал общую стоимость проекта, заявив, что не хочет спекулировать на конкретных цифрах.

"Конечно, общие требование капитальных вложений возросли, что обусловлено и тем, что первоначальные сметы были занижены — они не отражали необходимость адекватных инвестиций даже на тот момент. Сейчас под влиянием различных факторов затраты возросли, но, конечно, их нужно согласовать со способностью Европейского Союза, Латвии и остальных стран Балтии финансировать этот проект", — сказал Бришкенс.

Как уже сообщалось, проект Rail Baltica предусматривает создание железнодорожной линии европейской колеи от Таллинна до границы Литвы и Польши, чтобы можно было соединить страны Балтии с другими странами Европы железнодорожным транспортом. В странах Балтии планируется построить новую железнодорожную линию протяженностью 870 километров европейской колеи (1435 миллиметров) с максимальной скоростью движения поездов 240 километров в час.

Изначально предусматривалось, что расходы на Rail Baltica достигнут 5,8 млрд евро, однако участвующие стороны неоднократно заявляли, что они существенно выросли. Часть расходов будет покрыта из фондов ЕС. Железнодорожную линию Rail Baltica планируется открывать последовательно поэтапно в период с 2028 по 2030 год.

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