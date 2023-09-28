Первый и второй этап строительства забора длиной 112 километров на латвийско-белорусской границе планируется завершить до конца года, а к лету 2024 году планируется построить еще 30 км забора вдоль водоемов на границе. Об этом агентству LETA сообщило Министерство внутренних дел.

На третьем этапе работ будут вестись проектировочные и инженерные работы на участке берега Даугавы длиной 16,7 км, который проходит вдоль границы. Должно быть построено шесть башен связи и дороги к ним. Это будет финансироваться из еврофондов.

Последний, четвертый этап — это строительство участка границы длиной около 5 км возле озера Ричу.

Полностью инфраструктуру границы закончат строить оборудовать в 2025 году.

Планируется и продолжить строительство забора на латвийско-российской границе. ГАО Valsts nekustamie īpašumi (VNĪ) в ценовом опросе о строительстве 57-километрового забора на латвийско-российской границе получило четыре предложения.

Для ускорения строительства заграждения 57-километровый участок границы разделен на четыре части. На два участка подали заявки все четыре подрядчика, а на два других предложений поступило меньше.

Ожидается, что оценка заявок будет завершена через две недели, если от участников не потребуется дополнительных разъяснений. Договоры могут быть заключены до конца ноября. Максимальный срок выполнения договора составляет 52 календарные недели с момента его заключения.

Протяженность латвийско-российской границы составляет 283,6 км. В настоящее время пограничная инфраструктура построена на протяжении около 230 км, включая маршруты патрулирования (деревянные пешеходные мостки, покрытие из щебня, естественная грунтовая дорога и водопропускные трубы) и четыре тросовых моста. Ограждение построено на протяжении примерно 99 км.

На латвийско-российской границе необходимо построить около 180 км заграждения и не менее 53 км пограничной инфраструктуры. Значительная часть приграничной полосы вдоль российской границы уже вырублена, что позволит быстрее построить забор.

Учитывая предыдущий опыт строительства инфраструктуры на латвийско-белорусской границе, до конца сентября планируется изучить тропы передвижения животных вблизи границы. Это позволит при необходимости разработать решения, дружественные для животных.

В среду состоялось заседание Комитета по надзору за строительством инфраструктуры внешней границы. Это было первое заседание, которым руководил новый министр внутренних дел Рихард Козловскис ("Новое Единство").

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