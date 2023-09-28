В предстоящие выходные, 30 сентября и 1 октября, во время чемпионата мира по бегу в Риге вводятся значительные ограничения в движении транспорта по некоторым улицам и мостам. В воскресенье, 1 октября, изменения будут и на некоторых маршрутах общественного транспорта, сообщает пресс-служба Рижской думы.

С 20 часов пятницы, 29 сентября, до 6 часов утра понедельника, 2 октября, будет закрыто движение транспортных средств на участке набережной 11 ноября от каменного моста до улицы Муйтас, а также движение по параллельной улице, прилегающей к набережной 11 ноября со стороны Вецриги, на участке от Полю гате до Яуниела, а также на участке улицы Калькю от набережной 11 ноября до Ратушной площади.

В воскресенье, 1 октября, будут закрыты несколько маршрутов общественного транспорта. Подробнее об изменениях в маршрутах общественного транспорта можно прочитать здесь.

С 20 часов пятницы, 29 сентября, до 6 часов понедельника, 2 октября, при необходимости будет организовано движение в двух направлениях на Домской площади, улицах Пилс, Яуниела и Краму.

В суббота, 30 сентября, с с 8.00 до 16.00 на площади Свободы пройдут детские мероприятия чемпионата мира по бегу.

В воскресенье, 1 октября, с 10.00 до 17:30 состоятся забеги на 1 милю, на дистанции 5 км и 21 км.

Госполиция в сотрудничестве с муниципальной полицией Риги 1 октября с 8.30 до 18.00 ограничит и перекроет движение транспорта по следующим маршрутам:

С 10 часов до 12.45 состоится забег на 5 км по маршруту улица Кальку (старт) — набережная 11 ноября — Каменный мост — бульвар Узварас — Ранькя дамбис — Баласта дамбис — Вантовый мост — улица Кришьяня Валдемара — улица Цитаделес — улица Муйтас — улица Экспорта — набережная 11 ноября (финиш).

С 11.30 до 13.30 будет проходить забег на 1 милю по маршруту улица Кришьяня Валдемара — улица Лачплеша — улица Бривибас — бульвар Бривибас — площадь Свободы (финиш).

С 13.30 до 17.30 состоится забег на 21 км по маршруту: улица Калькю (старт) — набережная 11 ноября — Каменный мост — бульвар Узварас — Ранькя дамбис — улица Даугавгривас — улица Буллю — улица Дзегужу — улица Слокас — улица Кришьяня Валдемара — Вантовый мост — улица Кришьяня Валдемара — бульвар Зигфрида Анны Мейеровица — площадь Свободы — бульвар Бривибас — улица Бривибас — улица Сенчу -улица Зирню — улица Весетас — улица Яня Дикманя — улица Сканстес -улица Ханзас — Улица Рупниецибас — улица Элизабетес — бульвар Калпака — улица Кришьяня Валдемара — улица Лачплеша — улица Бривибас — бульвар Бривибас — площадь Свободы — бульвар Зигфрида Анны Мейеровица — улица Кришьяня Валдемара — бульвар Калпака — улица Элизабетес — улица Экспорта — набережная 11 ноября (финиш).

Во время мероприятия в ряде мест будет запрещена остановка и стоянка транспортных средств, а оставленные транспортные средства полиция будет перемещать с помощью эвакуатора на ближайшую разрешенную стоянку.

С 20 часов пятницы, 29 сентября, до 6 часов понедельника, 2 октября, запрещена остановка и стоянка транспортных средств на Домской площади; на участке набережной 11 ноября от Каменного моста до улицы Муйтас; на прилегающей к набережной 11 ноября со стороны Вецриги параллельной улице от Полю гате до Яуниела; на участке улицы Кальку от набережной 11 ноября до Ратушной плошади.

На территориях, где проходят соревнования по бегу, с 8 до 16 часов в субботу, 30 сентября, и с 9 часов до окончания мероприятия в воскресенье, 1 октября, будет запрещено движение электросамокатов, велосипедов, велорикш и электромобилей.

В случае неясностей получить информацию можно в центре управления дорожным движением по бесплатному информационному телефону 8000 3600.

Любуйтесь латвийской природой и следите за культурными событиями в нашем Instagram