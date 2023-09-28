Узкое место утепления домов — принятие решений жильцами, квартирными собственниками о реализации проектов, заявил мэр Риги Вилнис Кирсис ("Новое Единство") в ходе дискуссии "Сосед — соседу", посвященной реновации жилья.

Это очень трудная миссия для собственников квартир собраться вместе и принять решение, отметил мэр Риги.

Поэтому Вилнис Кирсис выразил большую благодарность жителям Риги за реализацию проектов энергоэффективности домов в Риге, на улице Баускас 53 и 55.

По словам мэра, прошлая зима, когда возросли цены на энергоресурсы, привела к болезненному осознанию, что необходимо утеплять жилье.

Он отметил, что важность потепления очень болезненно осозналась прошлой зимой, когда цены на энергоносители выросли очень быстро.

В ходе дискуссии говорилось о том, что нужно учитывать при реализации проектов энергоэффективности зданий. Так было подчеркнуто, что при реализации подобных проектов нельзя забывать о восстановлении инженерных сетей.

Необходимо заменять однотрубную систему отопления, что позволяет регулировать расход тепла в каждой квартире отдельно. Это также позволит избежать ситуаций, когда в результате произвольной замены радиаторов баланс в системе теряется. При утрате такого баланса температура в одной квартире может быть плюс 25 градусов, а в других помещениях не подниматься выше плюс 18 градусов.

Также нельзя забывать о системах вентиляции и иных аспектах функционирования дома, говорили участники дискуссии.

Как уже сообщало агентство LETA, сегодня состоится открытие двух реновированных зданий Rīgas namu pārvaldnieks и обсуждение реновации домов в Риге.

Любуйтесь латвийской природой и следите за культурными событиями в нашем Instagram