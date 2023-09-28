После того, как построено новое двухуровневое пересечение, и для повышения безопасности движения на одной из самых загруженных автодорог страны с 29 сентября ликвидированы левые повороты на пересечении Рижской окружной дороги (A5) с местной дорогой Кекава-Плаканциемс, сообщает предприятие Latvijas Valsts ceļi.

Чтобы добраться до Кекавы из Юрмалы по местной дороге V6, нужно будет развернуться на кругу автомагистрали А5 и Баускского шоссе (А7). С другой стороны, из Кекавы в сторону Саласпилса можно будет ехать по местной дороге V6 через недавно построенный Кекавский объездной путепровод, где есть двухуровневое пересечение и разворот безопасен.

Левые повороты — один из самых опасных маневров в дорожном движении, особенно опасны они на такой оживленной дороге, как Рижская окружная. Интенсивность движения на ее участке между Елгавским шоссе (А8) и Лиепайским шоссе (А9) составляет более 14 000 единиц транспорта в сутки, в том числе 20% составляют грузовики. На данном участке за последние шесть лет произошло более 65 ДТП, в которых пострадали более 70 человек, а трое погибли.

Для улучшения безопасности движения в июне было ликвидировано уже 32 левых поворота на дороге A5. Больше информации — здесь.

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