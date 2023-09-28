С 1 января 2024 года у самоуправления будет три варианта создания и финансирования муниципальной полиции: самостоятельно, совместно с другим самоуправлением или же функция создания муниципальной полиции делегируется другому самоуправлению.
Раньше закон предусматривал для самоуправлений право иметь или не иметь муниципальную полицию. Ее не было в городе Резекне, в Аугшдаугавском, Ливанском, Мадонском, Резекненском, Вентспилсском и Вараклянском краях.
При делегировании функций муниципальной полиции самоуправление все равно сохраняет полную ответственность за их выполнение и контроль. Делегировать определенные задачи своей полиции другому самоуправлению можно будет и в чрезвычайных ситуациях.
Благодаря созданию муниципальной полиции появятся новые рабочие места и уменьшится нагрузка на Государственную полицию, считают авторы законопроекта, который Сейм должен принять еще в двух чтениях.