С 1 января следующего года каждое самоуправление должно обеспечивать на своей территории муниципальную полицию, предусматривают поправки к закону о полиции, принятые Сеймом в первом чтении 28 сентября. Законопроект предусматривает уточнения в порядке создания муниципальной полиции.

С 1 января 2024 года у самоуправления будет три варианта создания и финансирования муниципальной полиции: самостоятельно, совместно с другим самоуправлением или же функция создания муниципальной полиции делегируется другому самоуправлению.

Раньше закон предусматривал для самоуправлений право иметь или не иметь муниципальную полицию. Ее не было в городе Резекне, в Аугшдаугавском, Ливанском, Мадонском, Резекненском, Вентспилсском и Вараклянском краях.

При делегировании функций муниципальной полиции самоуправление все равно сохраняет полную ответственность за их выполнение и контроль. Делегировать определенные задачи своей полиции другому самоуправлению можно будет и в чрезвычайных ситуациях.

Благодаря созданию муниципальной полиции появятся новые рабочие места и уменьшится нагрузка на Государственную полицию, считают авторы законопроекта, который Сейм должен принять еще в двух чтениях.

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