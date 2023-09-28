За последние два года организация Dzīvnieku pansija Ulubele больше всего пожертвованных денег - около 160 000 евро – потратила на юридические услуги, сообщает программа Латвийского радио Atvērtie faili.

Данные годового отчета показывают, что общие доходы Ulubele в прошлом году составили 797 262 евро, расходы - 771 846 евро.

Единственная юридическая контора, которая предлагала услуги и упоминалась на сайте приюта, принадлежит Айвару Боровкову, супругу руководителя Ulubele Илзе Джонсоне. По данным Регистра предприятий, Ulubele регулярно передает часть пожертвований в свой фонд Dzīvnieku policija, в правление которого входят и Джонсоне, и Боровков. За последние несколько лет этот фонд получил от Ulubele более 200 тысяч евро.

В отчетах Dzīvnieku policija эти деньги фигурируют не как пожертвование, а как доход, и отчитываться за них фонд не должен.

К списку автомашин Ulubele добавился новый джип Nissan, который стоит около 40 000 евро. Социальное предприятие Ulubele, зарегистрированное в приюте, тоже купило новую машину 2022 года выпуска.

Сумма пожертвований с каждым годом растет, но Ulubele тратит их все. "Помощь необходима нам нон-стоп", - говорит Джонсоне.

Покупку нового автомобиля она объясняет тем, что машины являются элементом работы приюта - невозможно ездить на вызовы на машинах, которые не находятся в рабочем состоянии. Кроме того, последнюю машину приют взял в лизинг, а социальное предприятие Ulubele потратило на машину полученный грант, сказала Джонсоне.

Она добавила, что не сортирует спонсоров по видам доходов и не отказывается ни от какой помощи, в том числе от торговцев алкоголем или организаторов азартных игр, если только этот бизнес в Латвии легальный.

Джонсоне не ответила на вопрос, как Ulubele тратит пожертвованные деньги на юридические услуги и с какими юристами сотрудничает приют, а также на вопрос о том, кем является щедрый спонсор приюта Марк Игал Шейнбер.

Латвийское радио также заинтересовали десятки тысяч евро, которые Ulubele пожертвовал Dzīvnieku policija. "У нас постепенно накапливаются платежи, если, например, у Dzīvnieku policijai не хватает ресурсов на оказание услуг", - сказала Джонсоне.

За комментариями о неотслеживаемых денежных потоках в Ulubele Латвийское радио обратилось в общество за открытость Delna. Юрист Delna Криста Асмуса сказала, что если средства передаются в качестве пожертвования и при этом принимаются другим способом, это, безусловно, вызывает вопросы, поскольку в соответствии с принципами бухгалтерской отчетности любая третья сторона должна иметь возможность отслеживать сделки.

Что касается расходов приюта на юридические услуги, то Асмусе они кажутся несоразмерными, учитывая, что Ulubele – это организация для помощи животным. "Мне лично это непонятно", - сказала она.

По мнению Асмусы, спонсоры должны знать, как организация тратит их деньги. Знают ли люди, которые жертвуют Ulubele, что их деньги дальше уходят в другой фонд? Юрист подчеркнула, что в собирании и использовании пожертвований особенно важна прозрачность.

Представитель ответственного за содержание животных Министерства земледелия Агия Мединя, комментируя ситуацию в Ulubele, заявила, что люди должны внимательнее относиться к просьбам приютов о помощи животным.

"Каждый случай надо оценивать индивидуально, потому что на страданиях животных очень легко играть. Жертвуя деньги, мы должны понимать, на что мы жертвуем и как эти деньги будут использоваться", - сказала Мединя.

Atvērtie faili обратили внимание и на тот факт, что в свое время в Ulubele содержались незарегистрированные собаки, тем самым приют пытался значительно увеличить количество животных, за содержание которых платит Рижская дума. С введением новой системы контроля количество поступивших в приют собак сократилось на треть, а сумма, которую Ulubele получает от Рижской думы, уменьшилась в два раза.

В настоящее время в приюте содержится примерно 500 животных.

Любуйтесь латвийской природой и следите за культурными событиями в нашем Instagram