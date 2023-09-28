В четверг превышен прежний рекорд тепла для 28 сентября, сообщает Латвийский центр окружающей среды, геологии и метеорологии.

До этого самая высокая температура воздуха 28 сентября была зафиксирована в Павилосте в 1981 году - +24,2 градуса.

Сегодня в Мерсрагсе температура воздуха к 14:00 достигла +25,1 градуса, а в Бауске к 16:00 столбики термометров поднялись до +25,6 градуса.

Как сообщалось, новые рекорды тепла в Латвии были установлены и в среду, 27 сентября.

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