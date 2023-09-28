Человек живет сегодняшним днем, а наука - завтрашним, и роль ее в обществе снижается. Такое мнение в интервью программе Латвийского радио 4 "Домская площадь" высказал проректор Латвийского университета Валдис Сеглиньш.

Латвийский университет на этой неделе отмечает 104-ю годовщину - по этому поводу всю неделю будут проходить праздничные мероприятия. 104 года назад время было сложным, специалисты в Европе уже получали серьезные сертификаты и дипломы, женщинам получать образование было труднее, к тому же, требовалось обучение на латышском - поэтому и был учрежден Латвийский ВУЗ, который стал фундаментом национальной науки.

"Роль науки в обществе значительно снизилась за последние 15 лет. Решения принимаются на основе частных мнений, а экспертом по космосу становится местный канализатор, который громче кричит", — говорит профессор.

По его словам, общество стало гораздо более открытым - голос профессора и голос пенсионера звучат одинаково. И в этом, вероятно, есть больше негативного, чем позитивного.

Латвийский университет рад любому человеку, желающему учиться, но способности и подготовка общества меняются, утверждает профессор. Тем временем уже второй год продолжается аккредитация всех университетских программ с учетом в том числе требований рынка - студент должен быть готовым работать в любой стране Евросоюза, не только местного работодателя. Латвийский рынок менее требовательный, говорит Сеглиньш.

Любуйтесь латвийской природой и следите за культурными событиями в нашем Instagram