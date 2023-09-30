Медицинские учреждения теперь больше не сообщают публично о младенцах, оставленных в бэби-боксах, чтобы обеспечить анонимность биологическим матерям, и без того находящимся в эмоционально сложной ситуации. За 14 лет родители отказались от 56 детей, оставив их в бэби-боксах, сообщает 360TV ZIŅneši.

Несколько лет назад публиковалось очень подробное описание каждого младенца, оставленного в бэби-боксе — конкретный день, время, возраст ребенка. По этой информации жители небольших городов очень быстро вычисляли матерей, отказавшихся от детей. Например, окружающие видели, что женщина беременна, но в положенный срок она не появилась на улице с коляской, зато появилось сообщение о ребенке, оставленном в бэби-боксе.

В последний раз о брошенном ребенке публично сообщалось в июле прошлого года, когда в Мадоне в бэби-боксе был оставлен новорожденный мальчик с соской и плюшевым мишкой. Однако если о найденышах больше не сообщают, это не значит, что их нет. Как рассказала руководитель проекта "Бэби-бокс — место для жизни ребенка" Лаура Звирбуле, в среднем ежегодно бывает четыре брошенных ребенка: "Когда мы открылись в далеком 2009 году, нам пожелали, чтобы бэби-боксы стояли пустыми. Я надеюсь, постепенно эта цель будет достигнута".

Как рассказала педиатр Детской клинической университетской больницы Занда Пучука, оставленные дети в основном чистые, здоровые. После того, как ребенка положили в бэби-бокс, персонал медицинского учреждения получает звуковой и световой сигнал и отправляется к ребенку. Медики проверяют здоровье малыша, фотографируют его и вещи, сообщают о происшедшем в полицию и сиротский суд. Иногда биологические матери оставляют записки типа "Я не могу адекватно любить ребенка и заботиться о нем" или "В силу финансовых обстоятельств я не могу заботиться о малыше". Через руки Занды Пучуки прошло несколько таких малышей. "Тут двоякие чувства — какие же эмоции, какую нехватку поддержки испытала эта отчаявшаяся женщина, если решилась на столь радикальный шаг!".

Социальные службы и сиротский суд ищут для оставленных детей новые семьи. "Примерно через 10 дней малыш попадает в приемную семью на первичное усыновление", — рассказывает руководитель проекта бэби-боксов. Было несколько случаев, когда биологические родители передумали и решили восстановить права опеки. Это длительный процесс, в ходе которого им приходится доказывать свою способность заботиться о ребенке.

Всего в Латвии восемь бэби-боксов. Они расположены в крупных городах рядом с медицинскими учреждениями. Установка новых бэби-боксов не планируется, а существующие улучшаются, например, там размещается информация о том, куда обращаться за помощью в кризисных ситуациях, и такие звонки не редкость. Бэби-боксы — это решение, позволяющее предотвратить убийство младенцев в ситуациях, когда ребенок был нежеланным.

Как выяснили 360TV ZIŅneši, случается, что матери оставляют младенцев и в роддоме. В Рижском роддоме такое происходит 7-8 раз в год — мать выходит из больницы одна, без новорожденного.

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