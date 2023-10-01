С ситуацией, когда чиновник намекает на взятку за выдачу некоего разрешения, могут столкнуться многие, кто начинает собственный бизнес или занимается частными вопросами, отмечает Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (KNAB). Столкнувшись с коррупцией в реальных жизненных обстоятельствах, человек может растеряться. В последние годы наблюдается тенденция рассказывать о пережитых проявлениях коррупции своим друзьям, родственникам или в социальных сетях, но правильно ли это?

"Столкнувшись с требованием взятки, важно не растеряться и запомнить три правильных шага. Во-первых, сразу откажитесь участвовать в этом! Если представитель государства или самоуправления прямо или косвенно дает понять, что взятка поможет решить конкретный вопрос, нужно отвечать "нет". Соглашаясь дать взятку, взяткодатель должен учитывать, что это не только причастность к преступлению, но и поддержание коррупционного цикла, из которого потом сложно выйти", — говорит представитель KNAB Инта Нолле.

Во-вторых, следует как можно скорее сообщить в KNAB. Взяточничество носит скрытый характер, поэтому большое значение в искоренении подобных преступлений имеет осознание гражданами своей личной ответственности и своевременное уведомление органов. Теперь сообщить о возможной коррупции можно и анонимно — на онлайн-платформе или в мобильном приложении "Ziņo KNAB!".

В-третьих, там же можно проследить за тем, какой ход дан вашей информации. Сообщить о требовании взятки — это лишь первый этап, поскольку после получения сигнала KNAB тщательно его изучает.

Как распознать, действительно ли намек о взятке или готовность "порешать вопросы" является коррупцией?



"Задача общества — не заниматься следствием, а доносить как можно более точную информацию, чтобы следователи могли выполнять свою работу. Важно не рассказывать другим о своем общении с KNAB, так как это может помешать доказательству коррупции и привлечению к ответственности недобросовестных чиновников.

Также рассказ о случившемся друзьям или родственникам, не говоря уже о жалобах в социальных сетях, может затруднить или даже исключить возможность получения достаточных доказательств, поскольку позволяет потенциально причастным к преступлению подготовиться и скрыть доказательства", — говорит Нолле.

Чтобы усилить в обществе понимание о недопустимости коррупции и верховенстве закона, KNAB проводит информационную кампанию "КОРРУПЦИЯ ДУШИТ! Сообщай в KNAB". В рамках кампании разработан специальный плакат о действиях человека, столкнувшегося с проявлением коррупции. Подготовлены также видеоматериалы о том, как распознать коррупцию в обыденной жизни.

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