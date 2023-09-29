Министерство климата и энергетики (KEM) подготовило поправки к закону о рынке электроэнергии, которые предусматривают, что в новой системе, которая начнет работать со следующего года, можно будет передавать в сеть не более 20% электроэнергии, производимой пользователем в год, пишет портал Lsm.lv.

До сих пор домохозяйства использовали систему нетто-учета, которая теперь признана невыгодной для государства и нужна была для того, чтобы стимулировать людей устанавливать солнечные панели.

Как пояснила заместитель госсекретаря KEM Лига Розентале, принципы ЕС предусматривают, что в течение года тот, кто производит энергию для собственного потребления, может передавать в общую электросеть максимум 20% произведенной энергии: "Это значит, что вы немедленно потребляете 80%, а примерно 20% можно передать в сеть, продать торговцу энергией".

Что же в том случае, если 80% потреблять не получается? Тогда остальное придется отдавать даром. Так считает исполнительный директор SIA Latgales Lauksaimniecības zinātnes centrs Алдис Страмкалис, установивший у себя во дворе солнечные панели.

"Летом я полностью обеспечиваю себя электричеством. Значительную часть мы продаем обратно в сеть. Что в этом невыгодного? Конечно же, правила игры менять нельзя", — говорит он.

Чтобы потреблять больше, Страмкалис купил электрический дровокол и активно использует электрический садовый опрыскиватель. Министерство считает, что у тех, кто установил, в том числе при государственной поддержке, солнечные панели для собственного потребления, такой проблемы возникнуть не должно. То есть установлено ровно столько панелей, сколько нужно для собственного потребления, а не для производства.

Страмкалис считает, что после принятия поправок люди откажутся от установки солнечных панелей: "Если они видят, что правила постоянно меняются, причем в худшую сторону, то кто захочет тратить деньги?"

Латвийская ассоциация электроэнергетиков и энергостроителей (LEEA) тоже думает, что после поправок многие пересмотрят выгоду от установки солнечных панелей. Прежние условия были выгодными для распространителей солнечных панелей.

Исполнительный директор LEEA Ивар Зариньш считает, что владельцы солнечных панелей были обмануты: "Они [торговцы] делали более выгодные расчеты, чем ожидалось в реальности. Если люди, которые устанавливали солнечные панели, не знали об этом, то они введены в заблуждение".

Правда, в министерстве успокаивают, что в течение еще пяти лет старая система учета тоже будет действовать. Переходить на новую надо будет только с 2029 года. "Это не была неправильная система. Это была система стимулирования, потому что установка солнечных панелей только начиналась", — сказал представитель министерства.

Сейчас количество микрогенераторов, или домохозяйств, установивших солнечные панели для собственного потребления, приближается к 20 тысячам.

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