Россия готовится к длительной войне с Украиной, наращивая производство артиллерийских боеприпасов и танков. Об этом в интервью телеканалу TV3 заявил директор Центра безопасности и стратегических исследований Академии национальной обороны Том Ростокс.

Оценивая положение на фронте и укрепление военной мощи РФ, Ростокс с сожалением отметил, что у России "многое получается".

"В распоряжении России остаются достаточно большие средства, позволяющие как частично обойти санкции в поддержку своей военной промышленности, так и закупить боеприпасы для атак", — отметил специалист.

При этом эксперт не обеспокоен тем, что в западных странах может наступить "усталость от войны". По его словам, такого пока не наблюдается. Однако остается открытым вопрос о том, будет ли поддержка Запада достаточно большой, чтобы украинцам удалось вернуть утраченные территории.

По мнению эксперта, наибольший риск в контексте поддержки Запада Украины - исход предстоящих президентских выборов в США. Ростокс признал, что Украина не достигла больших успехов в контрнаступлении минувшим летом. В настоящее время у специалистов также нет единого мнения о том, удастся ли Украине прорвать российские оборонительные рубежи в этом году — как из-за укрепления России, так и из-за недостатка вооружения.

Любуйтесь латвийской природой и следите за культурными событиями в нашем Instagram