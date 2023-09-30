Со 2 октября по 8 декабря можно будет получить бесплатную первичную юридическую консультацию в семи муниципалитетах Латвии. Это Ауце, Мадона, Кулдига, Лиепая, Огре, Рига, Сигулда и Малпилс, пишет Rus.Lsm.lv.

Можно будет получить консультации по вопросам, связанным с наследством, имуществом и долгами, арендой квартир и трудовыми отношениями и семейными проблемами. Консультанты могут также помочь разобраться в содержании письма от суда, государства или местного самоуправления.

Пилотный проект совместно реализуется Минюстом, Комиссией по эффективности судебной системы Совета Европы (CEPEJ) и Администрацией юридической помощи.

Консультации будут предоставлять социальные службы самоуправления, кризисные центры и неправительственные организации, а также Центр юридической практики и помощи Латвийского университета.

Более подробная информация о времени и месте получения консультаций появится на сайте Администрации юридической помощи jpa.gov.lv.

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