Учителя занимают особое место в сердце каждого человека и нации, потому что они научили читать и считать, учиться и думать, а также ставить цели и достигать их, — заявила министр образования и науки Анда Чакша ("Новое Единство"), поздравляя педагогов c Днем учителя.

"Вы воспитываете поколение молодых предпринимателей и лидеров, ученых, а также учителей. Ваша работа способствует развитию образования, науки, культуры и экономики нашей страны", — подчеркивает Чакша.

Миниср сослалась на древнегреческого философа и историка Плутарха, который говорил о работе педагогов, что "ученик — это не сосуд, который нужно наполнить, а факел, который нужно зажечь".

"Пусть факел знаний, который вы зажигаете в учениках, никогда не погаснет!" — с таким пожеланием выступилам министр образования, еще раз подчеркнув, что она будет работать над повышением престижа педагогической профессии и заработной платы учителей.

Министр призвал с благодарностью и любовью чествовать и помнить всех бывших и нынешних учителей.

День учителя отмечается в Латвии в первое воскресенье октября.

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