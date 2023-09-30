Европейская комиссия впервые опубликовала доклад о прогрессе в области дигитализации за последнее десятилетие, в котором содержится призыв активнее способствовать цифровой трансформации. Доклад дополняют отчеты о прогрессе стран Европейского союза (ЕС) по выполнению цифровых целей ЕС до 2030 года, в том числе Латвии, а также рекомендации по их достижению. В докладе отмечается, что Латвия является одним из ведущих государств ЕС по дигитализации государственных услуг, пишет Diena.

По всем показателям в этой области Латвия превосходит средний уровень ЕС и имеет все возможности для внедрения инновационных цифровых государственных услуг. 77% латвийских пользователей интернета пользуются государственными услугами в цифровом формате, что выше среднего показателя по ЕС (74%).

Латвия также превосходит средние показатели ЕС по ключевым аспектам предоставления онлайн-услуг, а также по доступу к электронному здравоохранению. В то же время показатели дигитализации бизнеса свидетельствуют о возможностях улучшения. К 2022 году 52% малых и средних предприятий достигли хотя бы базового уровня дигитализации, что ниже среднего показателя по ЕС (69%), при этом только 9% предприятий используют большие данные, а 4% — решения на основе искусственного интеллекта, что значительно ниже средних показателей по ЕС.

Уровень базовых и высоких цифровых навыков в Латвии близок к среднему по ЕС. 51% жителей страны в возрасте 16-74 лет владеют хотя бы базовыми цифровыми навыками, а 24% — навыками выше базовых, в то время как в среднем по ЕС эти показатели составляют 54% и 26% соответственно.

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