Лишь 43% водителей регулярно отдают свой автомобиль на осмотр и обслуживание проверенному специалисту, и это на 8% меньше, чем в прошлом году. Такие данные показывает "Индекс ответственного вождения Carlsberg 0,0".

10% водителей утверждают, что заботятся о своем автомобиле с точки зрения стиле вождения, 25% заявили, что следят за техническим состоянием автомобиля самостоятельно. 6% считают, что для поддержания автомобиля в порядке достаточно прохождения техосмотра в CSDD, а у 15% за техническим состоянием автомобиля следят члены семьи.

Сравнение с опросом прошлого года показывает, что заботу о техническом состоянии автомобиля все меньше доверяют профессионалам. В прошлом году количество водителей, которые регулярно обращаются к специалисту, сократилось на 6% (по сравнению с 2021 годом), и в этом году показатель снова снизился.

"Если мы обращаемся в автосервис только когда возникла действительно большая проблема — машина вообще не едет или явно создает опасность, то мы делаем это слишком поздно. Внимание следует уделять и деталям, причем максимально своевременно, потому что даже подозрительные звуки в машине могут указывать на то, что что-то случилось, возникла проблема. Автомобиль можно сравнить с нашим собственным организмом — игнорируя незначительные симптомы, мы можем получить серьезные заболевания", — говорит Янис Ванкс, руководитель Школы безопасного вождения.

Интересно, что результаты опроса этого года показывают совершенно иное распределение по полу, чем в прошлом году. Если в 2022 году женщины чаще отдавали свой автомобиль на обслуживание в автосервис (55%), чем мужчины (48%), то в этом году ситуация изменилась — автомобиль регулярно отдают в сервис 49% мужчин и 36% женщин.

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