В Латвии наблюдается выраженная сегментация по отношению к контенту и качеству национальных СМИ в зависимости от возраста и языка, используемого в семье, и вместо местных телеканалов русскоязычные чаще выбирают платформу YouTube или зарубежные СМИ, следует из опроса о латвийских национальных СМИ, проведенного исследовательским центром Kantar по заказу Министерства культуры.

Согласно исследованию, латышскоязычная часть аудитории не ставит под сомнение и хорошо оценивает качество содержания национальных СМИ, разнообразие тем и достоверность информации, а в русскоязычной аудитории не хватает доверия и наблюдается критический настрой к объективности медиаконтента.

Национальные новостные и информационные порталы - единственный вид СМИ, который в аналогичном объеме потребляется обеими языковыми группами. Что касается использования ТВ- и видеоконтента, то русскоязычные чаще используют для этого видеоплатформу YouTube или зарубежные СМИ, чем национальные телеканалы, говорится в исследовании.

По возрасту заметно, что жители старше 55 лет в целом значительно чаще используют национальные СМИ как главный источник информации об актуальных событиях в Латвии и мире, и их чаще интересует аналитический контент. А жители в возрасте от 16 до 24 лет в первую очередь используют для этого социальные медиа и доверяют различным неформальным СМИ. Молодых людей в СМИ больше интересуют темы о культуре, развлечениях, образовании, а также содержание, которое создают лидеры мнений и инфлюенсеры.

Согласно исследованию, жители нередко высказывают мнение, что национальным СМИ не помешало бы расширить разнообразие и уникальность тем и содержания, поскольку контент бывает повторяющимся и однообразным, что в местной медиасреде не хватает разнообразия мнений и информации или же отражается только "одна сторона медали".

Говоря о совершенствовании тематического предложения, жителям чаще всего в национальных СМИ не хватает аналитической и исследовательской журналистики, художественных и документальных фильмов и сериалов, познавательной информации, например, об истории, природе, науке, новейших технологиях. Кроме того, жители хотят получать мировые новости, информацию о правах человека и социальных проблемах, узнавать биографии людей, а также получать более подробную информацию об развлечениях и культурных мероприятиях.

Для обращения к русскоязычной аудитории авторы исследования рекомендуют использовать новостные порталы и сайты с видеоконтентом, а также укреплять уверенность населения в достоверности, объективности и честности информации.

Исследование проводилось в первом полугодии 2023 года. В ходе предварительного исследования было опрошено 800 жителей, в количественном исследовании аудитории СМИ было опрошено 1600 жителей, а в углубленных интервью приняли участие десять жителей.

Любуйтесь латвийской природой и следите за культурными событиями в нашем Instagram