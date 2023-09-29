В пятницу, 29 сентября, Служба государственной безопасности (СГБ) начала уголовный процесс против бывшего журналиста, экс-депутата Европарламента Андрея Мамыкина в связи с возможным прославлением и оправданием преступлений России в Украине, сообщило агентство LETA.

Уголовный процесс против Мамыкина был возбужден после того, как СГБ оценила его высказывания последнего времени в передачах на различных лояльных Кремлю российских телеканалах, а также в социальных сетях.

СГБ констатировала высказывания Мамыкина, которые, по оценке службы, можно интерпретировать, как поддержку и прославление войны, начатой Россией на Украине.

Мамыкин недавно сообщил кремлевским пропагандистским масс-медиа, что переехал жить в Россию, "чтобы его сыновьям не приходилось участвовать в гей-парадах". В интервью он называет вторжение России на Украину "спецоперацией" и выражает уверенность, что памятники, установленные в Латвии советской властью, будут восстановлены.

Мамыкин также раскритиковал президента Украины Владимира Зеленского и отметил, что в украинском городе Буча были продемонстрированы "черные мешки", намекая на то, что убийства мирных жителей могли быть инсценировкой.

Экс-депутат Европарламента заявил, что Россия совершает в Украине могучее и святое дело.

Поправки к Закону "О гражданстве", принятые в апреле прошлого года, предусматривает лишение гражданства лица, которое оказало существенную финансовую, материальную, пропагандистскую, технологическую или иного вида поддержку государству или лицу, которые ведут деятельность, в том числе, геноцид, преступления против человечности, военные преступления, угрожающую или способную угрожать территориальной целостности, суверенитету и независимости или конституциональному порядку демократических государств. Также гражданства могут лишить, если лицо само занималось такой деятельностью. Лишить гражданства Латвии можно в случае, если человек в этом случае не станет лицом без гражданства.

Информацию о факте совершения лицом любого из указанных действий предоставляют учреждения государственной безопасности. Недавно агентство LETA поинтересовалось в Бюро по защите Сатверсме (SAB), начали ли учреждения безопасности оценивать возможность лишения Мамыкина латвийского гражданства с учетом его отъезда в Россию и различной общественной деятельности. В ведомстве ответили, что необходимым условием применения указанной правовой нормы является то, что человек не становится лицом без гражданства в случае лишения латвийского гражданства. Этот принцип вытекает из Конвенции ООН о снижении безгражданства.

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