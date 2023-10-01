Сегодня, 1 октября, в Риге в связи с проведением чемпионата мира по бегу введены значительные ограничения движения, сообщает Департамент внешних коммуникаций Рижской думы.

Во время проведения чемпионата мира по бегу будет ограничено или закрыто движение транспортных средств на нескольких улицах Риги и на мостах через Даугаву, а также изменены некоторые маршруты общественного транспорта.

Сегодня, 1 октября, закрыто движение транспорта на участке Набережной 11 ноября от Каменного моста до улицы Муйтас. Закрыто движение также на параллельной улице, прилегающей к Набережной 11 ноября, со стороны Вецриги, на участке от Полю варти до Яуниелы, а также на участке улицы Калькю от Набережной 11 ноября до Ратслаукумс.

При необходимости будет организовано двустороннее движение на Домской площади, улицах Пилс, Яуниелу и Краму.

В воскресенье Госполиция в сотрудничестве с Рижской муниципальной полицией с 8:30 до 18:00 ограничит и закроет движение транспортных средств во время забега на 5 км по маршруту: улица Калькю — Набережная 11 ноября — Каменный мост — бульвар Узварас — Ранькя дамбис — Баласта дамбис — Вантовый мост — ул. Кр. Валдемара — ул. Цитаделес — ул. Муйтас — ул. Экспорта — Набережная 11 ноября.

С 11:30 до 13:30 во время забега на миою будет ограничено движение по маршруту: ул. Кр.Валдемара — ул. Лачплеша — ул. Бривибас — бульвар Бривибас — площадь Бривибас.

С 13:30 до 17:30 на протяжении 21-километрового забега будет ограничено движение по маршруту: ул. Калькю — Набережная 11 ноября — Каменый мост — бульвар Узварас — Ранькя дамбис — ул. Даугавгривас — ул. Буллю — ул. Дзегужу — ул. Слокас — ул. Кр.Валдемара — Вантовый мост — ул. Кр.Валдемара — бульвар Зигфрида Анны Мейеровица — площадь Бривибас — бульвар Бривибас — ул. Бривибас — ул. Сенчу — ул. Зирню — ул. Весетас — ул. Я.Дикманя — ул. Сканстес — ул. Ханзас — ул. Рупниецибас — ул. Элизабетес — бульвар Калпака — ул. Кр.Валдемара — ул. Лачплеша — ул. Бривибас — бульвар Бривибас — площадь Бривибас — бульвар Зигфридаса Анны Мейеровица — ул. Кр.Валдемара — бульвар Калпака — ул. Элизабетес — ул. Экспорта — Набережная 11 ноября.

Во время мероприятия остановка и парковка транспортных средств будут запрещены в нескольких местах, а оставленные транспортные средства будут перемещены на ближайшее разрешенное место парковки.

Во время забегов в местах проведения соревнований будет запрещено движение электросамокатов, велосипедов, велорикш и электромобилей.

Компания Rīgas satiksme сегодня изменит движение маршрутов трамваев №1, 5, 7, 11, троллейбусов №3, 4, 5, 9, 14, 17, 19. 20, 25, 31,34, автобусов № 2, 3, 5Т, 6, 9, 11, 13, 16, 20, 21, 24, 37, 41, 50, 53 и 54.

На некоторых маршрутах изменения введены уже с раннего утра, но в основном маршруты будут проходить по объездным дорогам с момента закрытия беговых трассс, примерно с 8:20 утра и до 12:00.

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