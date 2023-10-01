Во время проведения чемпионата мира по бегу будет ограничено или закрыто движение транспортных средств на нескольких улицах Риги и на мостах через Даугаву, а также изменены некоторые маршруты общественного транспорта.
Сегодня, 1 октября, закрыто движение транспорта на участке Набережной 11 ноября от Каменного моста до улицы Муйтас. Закрыто движение также на параллельной улице, прилегающей к Набережной 11 ноября, со стороны Вецриги, на участке от Полю варти до Яуниелы, а также на участке улицы Калькю от Набережной 11 ноября до Ратслаукумс.
При необходимости будет организовано двустороннее движение на Домской площади, улицах Пилс, Яуниелу и Краму.
В воскресенье Госполиция в сотрудничестве с Рижской муниципальной полицией с 8:30 до 18:00 ограничит и закроет движение транспортных средств во время забега на 5 км по маршруту: улица Калькю — Набережная 11 ноября — Каменный мост — бульвар Узварас — Ранькя дамбис — Баласта дамбис — Вантовый мост — ул. Кр. Валдемара — ул. Цитаделес — ул. Муйтас — ул. Экспорта — Набережная 11 ноября.
С 11:30 до 13:30 во время забега на миою будет ограничено движение по маршруту: ул. Кр.Валдемара — ул. Лачплеша — ул. Бривибас — бульвар Бривибас — площадь Бривибас.
С 13:30 до 17:30 на протяжении 21-километрового забега будет ограничено движение по маршруту: ул. Калькю — Набережная 11 ноября — Каменый мост — бульвар Узварас — Ранькя дамбис — ул. Даугавгривас — ул. Буллю — ул. Дзегужу — ул. Слокас — ул. Кр.Валдемара — Вантовый мост — ул. Кр.Валдемара — бульвар Зигфрида Анны Мейеровица — площадь Бривибас — бульвар Бривибас — ул. Бривибас — ул. Сенчу — ул. Зирню — ул. Весетас — ул. Я.Дикманя — ул. Сканстес — ул. Ханзас — ул. Рупниецибас — ул. Элизабетес — бульвар Калпака — ул. Кр.Валдемара — ул. Лачплеша — ул. Бривибас — бульвар Бривибас — площадь Бривибас — бульвар Зигфридаса Анны Мейеровица — ул. Кр.Валдемара — бульвар Калпака — ул. Элизабетес — ул. Экспорта — Набережная 11 ноября.
Во время мероприятия остановка и парковка транспортных средств будут запрещены в нескольких местах, а оставленные транспортные средства будут перемещены на ближайшее разрешенное место парковки.
Во время забегов в местах проведения соревнований будет запрещено движение электросамокатов, велосипедов, велорикш и электромобилей.
Компания Rīgas satiksme сегодня изменит движение маршрутов трамваев №1, 5, 7, 11, троллейбусов №3, 4, 5, 9, 14, 17, 19. 20, 25, 31,34, автобусов № 2, 3, 5Т, 6, 9, 11, 13, 16, 20, 21, 24, 37, 41, 50, 53 и 54.
На некоторых маршрутах изменения введены уже с раннего утра, но в основном маршруты будут проходить по объездным дорогам с момента закрытия беговых трассс, примерно с 8:20 утра и до 12:00.