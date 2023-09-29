Важно проводить систематические улучшения в системе образования и обеспечить адекватное финансирование, подчеркнул президент Латвии Эдгар Ринкевич, который сегодня в Рижском замке встретился с представителями Латвийского профсоюза работников образования и науки (ЛПРОН), чтобы обсудить актуальные вопросы в сфере образования и науки.

Как сообщил советник президента Мартиньш Дрегерис, в ходе встречи президент обсудил с представителями ЛПРОН работу по совершенствованию сферы образования и призвал профсоюз продолжать конструктивное сотрудничество с госсектором, работающими в отрасли профессионалами, учащимися и их родителями.

Президент поблагодарил представителей ЛПРОН за уже проделанную ими работу по защите прав работников образования и науки. Ринкевич отметил, что работы в системе образования много, что связано как с необходимостью повышения престижа профессии педагогов в обществе, так и с обеспечением адекватного финансирования в общем, специальном и профессиональном образовании и науке.

В беседе стороны обратили особое внимание на условия для обеспечения безопасности в школьной среде, в том числе снижения физического и эмоционального насилия во взаимодействии между учениками, педагогами и нередко — со стороны родителей.

Ринкевич подчеркнул, что реформы системы образования должны быть направлены на улучшение качества и повышение доступности образования для каждого школьника, независимо от социального положения или места жительства его семьи. В то же время важным условием являются соответствующие и подходящие условия труда и безопасная среда, а также конкурентоспособное финансовое обеспечение для учителей и преподавателей.

По словам председателя ЛПРОН Инги Ванаги, во время встречи появилась уверенность в том, что президент понимает значение профсоюза и его интересует происходящее в отрасли.

"Такому примеру следовало бы следовать многим политикам, особенно тем, кто ближе к отрасли образования, поскольку это тоже влияет на престиж педагогов", — считает Ванага.

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