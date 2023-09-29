На выборах в Европарламент (ЕП) от Русского Союза Латвии (РСЛ) будут баллотироваться Мирослав Митрофанов, Елена Осипова и Инна Дьери.

Глава правления РСЛ и депутат Рижской думы Митрфанов пояснил, что всего на выборы в 2024 году было выдвинуто шесть кандидатов.

Среди других кандидатов от РСЛ также называются депутат Елгавской думы Андрей Пагор, представитель Русского Союза Латвии в Даугавпилсе Екатерина Сиехновска-Славска и помощница депутата Европарламента Татьяны Жданок — Юлия Сохнина.

Русский Союз Латвии принял решение, что будет баллотироваться на выборах в Европарламент от списка политического объединения "Основа" вместе с "Партией Центра", которая выдвинет еще четырех кандидатов.

У Татьяны Жданок, которая избрана в Европарламент от РСЛ, после принятых Сеймом поправок к закону больше нет права баллотироваться в ЕП. Митрофанов напомнил, что Жданов сама еще четыре года назад сказала, что больше не будет выставлять свою кандидатуру на европейских выборах.

Выборы в Европарламент состоятся в начале июня 2024 года.

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