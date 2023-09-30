Хотя в последние годы рост финансирования в секторе здравоохранения в Латвии был выше, чем в среднем по Европе, расходы на здравоохранение на душу населения по-прежнему в два раза ниже, а расходы на онкологию в три раза ниже, чем в среднем по Европе, указала руководитель Латвийской ассоциации экономики здравоохранения Даце Бехмане.

Несмотря на то, что онкология определена в качестве одного из приоритетов здравоохранения, расходы у семей не сокращаются. В результате поздняя диагностика по-прежнему является серьезным бременем и для самого государства, поскольку приводит к инвалидизации многих, ограничивает трудоспособность или приводит к преждевременной смерти. По мнению Бехмане, для обеспечения ценностно-ориентированного и устойчивого лечения онкологических больных необходимы политическая воля, эффективное управление и справедливое финансирование.

Бехмане также отмечает, что сама система значительно отстает от других европейских стран — дигитализация здравоохранения требует подготовки, которую другие страны провели 20 лет назад. Необходимо также внедрить комплексные клинические рекомендации и маршруты пациентов, которые в Латвии разработаны только для некоторых заболеваний, провести оценку технологий здравоохранения, определить клинические показатели, которые должны быть достигнуты, улучшить сотрудничество между сотрудниками и установить стандарты данных.

Владислава Маране, директор Международной ассоциации инновационных фармацевтических фирм, отмечает, что в Латвии в настоящее время один из самых высоких уровней неудовлетворенных потребностей в здравоохранении и самый низкий уровень инвестиций в компенсируемые лекарства.

За последние четыре года в Европе было одобрено 46 новых препаратов для лечения онкологических больных, из которых в Латвии доступны только восемь, и страна занимает одно из последних мест в ЕС.

"В Латвии очень большое количество дней ожидания между регистрацией лекарства в ЕС и его попаданием к пациенту, что в основном связано с недостаточным финансированием. Исследования показывают, что инвестиции в инновационные лекарства приносят все большую экономическую выгоду, поскольку они, как правило, требуют меньше времени и более эффективны", — говорит Маране.

По ее мнению, увеличение инвестиций в сектор здравоохранения и повышение его эффективности приведет к сокращению продолжительности и частоты заболеваний и уменьшению потребности в медицинских услугах. В свою очередь, работодатели получат доступ к большему количеству рабочей силы, повысится производительность труда, снизятся социальные расходы, в то время как налоговые поступления и валовой национальный продукт увеличатся.

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