Каждый второй погибший в пожарах в Латвии — пожилой человек, сообщила агентству LЕТА пресс-секретарь Государственной пожарно-спасательной службы (VUGD) Виктория Грибусте.
По данным VUGD, в прошлом году каждый второй или 37 из 74 погибших на пожарах людей были пожилыми людьми в возрасте старше 60 лет. При этом из 257 пострадавших в пожарах 85 человек, или каждый третий, были пожилыми людьми. За первые восемь месяцев этого года 36% погибших в пожарах и 28% пострадавших в пожарах были пожилыми людьми.
VUGD напоминает о необходимости наличия в домах и квартирах детектора дыма, прочистки дымоходов перед отопительным сезоном и других мерах предосторожности.
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