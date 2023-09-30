По данным VUGD, в прошлом году каждый второй или 37 из 74 погибших на пожарах людей были пожилыми людьми в возрасте старше 60 лет. При этом из 257 пострадавших в пожарах 85 человек, или каждый третий, были пожилыми людьми. За первые восемь месяцев этого года 36% погибших в пожарах и 28% пострадавших в пожарах были пожилыми людьми.