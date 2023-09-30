Согласно новым правилам посещать занятия по физкультуре должны все школьники, а для тех, кто не может делать все упражнения, должна быть разработана индивидуальная программа, пишет портал Rus.Lsm.lv.

Преподавателям спорта, получив справку от врача, где говорится, что и в каком объеме может выполнять ребенок, необходимо разработать индивидуальный план для каждого ученика.

В теоретической части учебного процесса ребенок должен овладеть знаниями о спорте, здоровом образе жизни, командной работе и оказании первой помощи, так как данный предмет теперь расширен и называется "Учеба по физической культуре и здоровью".

В Министерстве науки и образования заявили, что новые изменения приняты и будут внедрены начиная с текущего учебного года. Для всех выпускников девятых и двенадцатых классов будет выставляться оценка по физической культуре.

В 2021/2022 учебном году из 6880 выпускников средних школ 599 не получили оценок по физкультуре.

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