"Новое Единство" утратило лидирующую позицию в рейтинге партий, которую оно занимало с апреля 2022 года. На первое место выбился Союз "зеленых" и крестьян, сообщает Латвийское телевидение со ссылкой на опрос SKDS.

В сентябре рейтинг "Нового Единства" пережил самое резкое падение за год. Если бы выборы в Сейм были сейчас, за него проголосовали бы 7,7% избирателей. Еще в августе рейтинг был 10,3%.

В сентябре упала также популярность "Латвии на первом месте", "Объединенного списка" и "Стабильности!". Помимо СЗК (8,3%), популярнее стало Национальное объединение (6,3%).

26,9% опрошенных ответили "не знаю", а 15,3% сказали, что не будут участвовать в выборах. Пятипроцентный барьер прошли бы все те же партии, что сейчас есть в Сейме, и, возможно, "Согласие".

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