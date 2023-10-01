После реконструкции торжественно открыт мост через Гаую в Рамниеки на дороге местного значения Дукури-Рамниеки (V330) (4,2 км), сообщает пресс-служба госпредприятия Latvijas Valsts ceļi (LVS).

В торжественном мероприятии приняли участие министр сообщения Каспарс Бришкенс, председатель правления Latvijas Valsts ceļi Мартиньш Лаздовскис, представители строителей, проектировщиков, строительного надзора и местного самоуправления.

Открывая новый мост, Каспарс Бришкенс отметил, что основная задача дорожной инфраструктуры — обеспечить мобильность и связь, и мост в Рамниеки сделает движение между Цесисским и Валмиерским краями более удобным. Министр также заявил, что будет следить за тем, как будет функционировать мост, восстановленный по пробной однозарядной технологии.

Этим летом на дороге местного Дукури-Рамниеки (V330) на левобережном участке от озера Нинера перед поворотом на Пушклайпием (1,88–3,75 км) был уложен пробный участок однослойного асфальтового покрытия. Специалисты смогут оценить новую технологию в сравнении с двухслойной обработкой поверхности в идентичных условиях на правом берегу Гауяи где на протяжении 1,4 километра трассы сделана двухслойная обработка поверхности.

По словам Лаздовскиса, "LVC не только реализует проекты, предусмотренные в двух стратегиях развития государственных дорог, но и заботится о безопасности мостов. В рамках национальной мостовой программы ежегодно ремонтируются или перестраиваются до 20 мостов, что является важным условием и мобильности, и безопасности. Это важный объект национальной дорожной сети, дорога соединяет оба берега Гауи, Валмиерский и Цесский края. Уверен, что жители Цесиса будут часто пользоваться мостом при движении в сторону Вайдавы и Валмиеры".

Янис Бауманис, руководитель проектов отдела управления исследованиями и разработками LVC, объясняя разницу между двумя технологиями, подчеркнул, что дефекты, наблюдаемые на участках, где применяется двухслойная обработка поверхности, в основном связаны с переувлажнением дорожного покрытия, особенно во время весенняя оттепель.

"При ремонте гравийной дороги с двухслойной обработкой поверхности сначала укладывают армирующий слой из гравия или щебня. Сущность пилотной технологии заключается в том, что слой щебеночной смеси заменяется слоем фракционированного щебня, который не является плотным, а имеет прерывистую структуру, поэтому через него ограничивается движение воды и влаги. Этот слой защищает верхний слой дорожного покрытия от воды, поднимающейся вверх от основания дороги, менее чувствителен к воздействию влаги и поэтому лучше сохраняет свои качества", - пояснил Бауманис.

Разница, которую почувствуют участники дорожного движения — уложенный однослойный слой асфальта, по сравнению с двухслойным покрытием, более комфортен для вождения: поверхность более гладкая и от нее не отделяется скол. Специалисты планируют в ближайшие 2-3 года проводить технические замеры и визуальный осмотр поверхности дважды в год, чтобы иметь возможность сделать вывод о соответствии решения проекту.

Реконструкция моста через Гаую в Рамниеки началась в конце августа 2022 года. После реконструкции мост имеет длину 98 метров, а ширина проезжей части - семь метровю На мосту организовано двустороннее движение. Для движения пешеходов построен стальной тротуар шириной полтора метра, также отремонтировано дорожное покрытие на подходах к мосту и уложен асфальтобетон в два слоя.

Опоры моста, возведенного в 1995 году, были сохранены, также построена новая железобетонная балочная конструкция. Новая пролетная конструкция адаптирована к несущей способности существующих опор — железобетонный балочный мост значительно легче монолитного железобетонного, поэтому нагрузка на фундаменты значительно меньше.

По словам автора проекта реконструкции моста, дизайнера SIA Projekts 3 Гирта Шкупелиса, "в самом начале здесь был деревянный мост, который разрушили воды и лед Гауи. Стационарный пешеходный мост был построен в 1970-х годах, а в 1994/1995 годах - автодорожный мост. Опоры уже были установлены таким образом, что в будущем на них можно было бы разместить самостоятельную конструкцию, поскольку в то время мост строился с временной металлоконструкцией с одной полосой движения. Проектируя новый мост, мы увидели, что предыдущие проектировщики все сделали правильно с выбором опор и нагрузок. Поэтому нам оставалось спроектировать только верхнюю часть моста, привести в порядок нижнюю часть, и адаптировать ее к новой геометрии моста".

Балочная конструкция была установлена ​​на опорах относительно редко используемым скользящим методом, который до сих пор применялся только при строительстве шести мостов в Латвии. Способ был выбран как наиболее подходящий в конкретных условиях, поскольку соорудить опоры для поддержки конструкции снизу было бы затруднительно, учитывая длину моста и изменчивость вод Гауи.

Монтаж проходил в три этапа, на берегу строились секции конструкции длиной в несколько десятков метров и последовательно устанавливались путем соединения опор. Видео процесса скольжения - здесь.

Как отметил председатель правления SIA ACBR Каспарс Калниньш, "самую важную конструкцию можно увидеть снизу и сбоку от моста — это стальные балки высотой 1,8 м и весом 150 тонн, которые зимой по частям собирали на левом берегу и передвигали на правый берег. Этот процесс заняла всю зиму, и результат соответствует всем требованиям качества".

Фирма SIA Limbažu Ceļi выполнила строительные работы на автомагистрали V330, где было уложено экспериментальное однослойное покрытие. Председатель правления предприятия Андис Залайскалнс признался, что впервые строил дорогу по такой технологии, но "все задачи были решены в процессе строительства".

Работы по строительству моста выполнила фирма SIA ACBR по договорной цене 3,197 млн 1 евро (включая НДС). Автором проекта реконструкции является SIA Projekts 3, надзор за строительством осуществляло профессиональное управление SIA Būvju.

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