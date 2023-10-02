Этот маршрут был закрыт более двух лет назад из-за ремонта на улице Гертрудес .
Со 2 октября троллейбусы будут курсировать по 1-му маршруту только в рабочие дни, рассказала порталу Lsm.lv представитель Rīgas satiksme Байба Барташевича-Фельдмане: "Учитывая поток пассажиров, посадка на этот троллейбусный маршрут в течение всего дня будет организована через передние двери, высадка — через средние и задние двери. Троллейбус будет курсировать только в будние дни.
Полное расписание можно посмотреть на сайте Rīgas satiksme — здесь.
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