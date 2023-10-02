Министерство здравоохранения закажет ученым исследования для разработки новых решений по профилактике заболеваний, повышению качества и доступности медицинской помощи, сообщили порталу Delfi в министерстве.

Правительство утвердило государственную исследовательскую программу "Общественное здравоохранение" с общим финансированием 3 750 000 евро, которое будет покрываться из бюджета Министерства образования и науки. Анализ должен завершиться к 2025 году.

Здоровье населения Латвии постепенно улучшается, например, за последние двадцать лет продолжительность жизни увеличилась до 75,7 лет, хотя по-прежнему является одной из самых низких в ЕС, и сохраняются значительные различия между мужчинами и женщинами.

В Латвии высокий уровень смертности от причин, которые можно предотвратить с помощью медицины, и, хотя в таких областях, как первичная помощь и скрининг рака, есть улучшения, они все еще недостаточны. Значительное влияние на здоровье населения в Латвии оказывает образ жизни.

По мнению министерства, для более успешных реформ в здравоохранении необходимы современные и основанные на данных решения, при этом уже давно не проводилось плановых и целевых исследований, направленных на создание новых знаний, методов и подходов.

Исследования в области здравоохранения будут проводиться до 2025 года.

Установлены целевые результаты, которые должны быть достигнуты, в частности, изучение заболеваний и состояний здоровья, которые создают наибольшую нагрузку на систему здравоохранения; разработка политических рекомендаций в области общественного здравоохранения, новых принципов, алгоритмов и методов лечения.

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