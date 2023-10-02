Министр экономики Виктор Валайнис считает возможным полностью передать вопросы занятости из ведения Министерства благосостояния в ведение Министерства экономики.

В интервью программе Латвийского телевидения "Утренняя панорама" Валайнис сказал, что Латвии необходимо думать о том, как развивать экспорт, причем в этот процесс должны быть вовлечены и другие министерства.

По его мнению, необходимо решать вопросы занятости, и Минэкономики могло бы взять на себя ведущую роль в определении и реализации мер для экономического рывка.

Минэкономики лучше общается с инвесторами и местными предприятиями по вопросам занятости и могло бы предлагать решения по увеличению доступности рабочей силы.

Как отметил Валайнис, в ближайшем будущем могут быть предложены решения по привлечению низкоквалифицированной и высококвалифицированной рабочей силы. По его мнению, одним из, возможно, ненужных шагов является публикация работодателями объявлений о вакансиях, что препятствует привлечению иностранных специалистов.

"Конечно, приоритет всегда отдается местной рабочей силе, но если ее нет, то в крайнем случае приходится искать рабочую силу в других странах. На данный момент существует много бюрократии, в которой мы не видим смысла", - сказал политик.

Любуйтесь латвийской природой и следите за культурными событиями в нашем Instagram