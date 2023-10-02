Завершился первый учебный месяц в школах. С сентября этого года полностью на латышском языке обучаются учащиеся 1, 4 и 7-х классов. Главная цель - чтобы дети заговорили на латышском языке, а не чтобы они это сделали за три года — так прокомментировала переход глава комитета образования, культуры и спорта Рижской думы Лайма Гейкина в интервью Латвийскому радио 4.

В начале учебного года в рижских школах было 500 вакансий школьных сотрудников, и больше всего не хватает учителей латышского языка, отметила Гейкина.

“Если бы мы начали переход на латышский язык обучения постепенно, в течение семи лет, все было бы хорошо. Если переход проходит в стрессовой обстановке с увеличенным давлением - все сложно. Я думаю, главная цель - чтобы мы говорили на латышском, а не чтобы сделали это за три года”, - заявила Гейкина в эфире программы ЛР4 "Домская площадь".

На данный момент по всей Латвии не хватает около 600 педагогов. Среди вакансий - и педагоги, и персонал поддержки, и больше всего в начале года не хватало учителей латышского языка.

“Меня волнует, что проверка приходит в школы и создает стрессовую атмосферу. За время перехода мы должны адаптироваться к новой ситуации - это слишком”, — считает представитель РД.

По ее мнению, школа должна оставаться максимально близко к школьнику. В сегодняшней ситуации Гейкину радует то, что в рижских школах есть учителя, руководители и дополнительный персонал, которые все еще работают в школе, и у детей есть возможность получать качественное образование. "Несмотря на проблемы в системе, это чудо", - заключила представитель думы.

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